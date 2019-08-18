Свободная партия: налоговая политика правительства не удалась

Свободная партия считает, что правительство должно соблюдать разумный баланс доходов и расходов при составлении государственного бюджета и не выходить за рамки своих возможностей. «К сожалению, это последнее, что было сделано на протяжении всего предшествующего периода пребывания правительства у власти. Это поставило сегодняшнее правительство в такое положение, при котором составление бюджета может осуществляться только путем ряда сокращений (например, при Министерстве внутренних дел) или замораживания ряда расходов, необходимых для развития страны (таких как заработная плата учителей и финансирование научных исследований), - отмечает Свободная партия.

По оценкам партии, общее влияние налоговой системы должно быть социально справедливым. Регрессивный эффект косвенных налогов должен быть хотя бы частично компенсирован прямыми налогами. Программная позиция Свободной партии заключается в том, что в первую очередь облагаться налогом доходы и капитал крупных компаний, а не работа и малый бизнес.

Свободная партия поддерживает шаги, предпринимаемые правительством для улучшения сбора акцизных доходов. В качестве следующего шага мы ожидаем снижения акцизов на топливо, что окажет положительное влияние на экономику и общество в целом.

«Мы приветствуем обоснованную инициативу правительства по сокращению расходов в административных областях министерств. Свободная партия всегда подчеркивала необходимость значительной экономии государственных расходов за счет лучшей организации работы в государственном секторе. Мы требуем дальнейшей оптимизации расходов и деятельности правительства», - следует из обращения.