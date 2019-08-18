Вс, 18.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Германии арестован гражданин Эстонии, перевозивший груз кокаина на 18 тысяч евро

В Германии арестован гражданин Эстонии, перевозивший груз кокаина на 18 тысяч евро

Kokaiin. Pilt on illustreeriv

ФОТО: HANDOUT / REUTERS/Scanpix

Федеральная полиция Германии в минувшую среду ночью арестовала на немецко-голландской границе эстонца, незаконно перевозившего наркотики. У мужчины был конфискован кокаин на сумму около 18 тысяч евро.

Как сообщил портал новостей Grafschafter Nachrichten, 32-летний гражданин Эстонии прибыл в Германию международным поездом из Нидерландов. В рамках полицейского пограничного досмотра пассажира офицеры обнаружили в его куртке пластиковый пакет, в котором было 253 грамма кокаина.

Мужчина был арестован и вместе с наркотиками передан органам правопорядка в Эссене для дальнейшего расследования. 

Инфопортал сообщает, что уличная цена наркотиков, найденных у эстонского гражданина, может составлять до 18 000 евро. 

На время следствия злоумышленник будет находиться под стражей.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ