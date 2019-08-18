В Германии арестован гражданин Эстонии, перевозивший груз кокаина на 18 тысяч евро

Как сообщил портал новостей Grafschafter Nachrichten, 32-летний гражданин Эстонии прибыл в Германию международным поездом из Нидерландов. В рамках полицейского пограничного досмотра пассажира офицеры обнаружили в его куртке пластиковый пакет, в котором было 253 грамма кокаина.

Мужчина был арестован и вместе с наркотиками передан органам правопорядка в Эссене для дальнейшего расследования.

Инфопортал сообщает, что уличная цена наркотиков, найденных у эстонского гражданина, может составлять до 18 000 евро.