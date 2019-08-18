Праздник мороженого в Таллинне: гостям предложат сотни видов любимого многими лакомства

Об этом BNS сообщили организаторы мероприятия, отметив, что перед гостями праздника выступят танцевальные и театральные коллективы Эстонии. Весь день публику будут развлекать аниматоры Wonder Planet.

Всем желающим будет предложена продукция почти двух десятков производителей мороженого как в Эстонии, так и за рубежом.