Фото и видео: в Пыльтсамаа собрались коллекционеры детских колясок

Оказывается, здесь проходил слет коллекционеров ретроколясок, причем уже второй. Коллекционеров объединяет группа в Фейсбуке, в которой состоит почти полторы тысяч участников. Основатель группы Райли Суле всю свою жизнь посвятила старинным коляскам. "Это один из способов увековечить историю, как и любое другое коллекционирование предметов старины. Кто-то коллекционирует антикварную мебель, кто-то технику, а мы собираем коляски", - объяснила Суле.

У нее самой дома колясок нет из-за нехватки места, зато имеются разнообразные собрания картин и каталоги, в которых свыше 3000 самых разных старинных детских колясок.

Жители Тарту Лейла Симберг и Калле Кукк привезли с собой четыре ретроколяски. Две из них при этом использовались по назначению: в одной, собирающейся из чемодана коляске образца 50-х годов сидела их трехлетняя дочь, а в другой, белоснежной коляске "Победа" примерно той же эпохи спал годовалый сын.

Калле Кукк рассказал, что всегда был поклонником ретро: ему нравится вдыхать новую жизнь в предметы советских времен. Коляску "Победа" он купил в очень плохом состоянии за 40 евро, после чего вложил в нее еще тысячу.

Для ежедневных прогулок с детьми Калле и Лейла используют современные коляски, но по особым случаям пускают в ход и экспонаты своей коллекции.

Лейла Симберг сказала, что с ретроколясками неудобно путешествовать, потому что для того, чтобы вместить их в машину, приходится откручивать много деталей.

У самых больших энтузиастов коллекция насчитывает даже десятки колясок. По данным Райли Суле, одна из самых больших коллекций принадлежит члену их группы в Фейсбуке Хелле Кальюла - свыше 30 ретроколясок. На слет в Пыльтсамаа она приехала на минивэне, в который поместилось почти 10 колясок.