Картина дня: судьба исторического маяка, перебои с водоснабжением, призыв экс-министров к Хельме, кража у ФСБ и кровавая свадьба

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.
Неужели Эстония позволит разрушиться историческому памятнику петровской эпохи?
300-летний маяк на острове Кери, один из первых береговых маяков в Балтийском море, быстрыми темпами приходит в упадок, однако правительство не смогло найти деньги даже на заказ проекта реконструкции. Читать далее...
Tallinna Vesi начинает ремонтные работы: будут перебои с водоснабжением
С 19 августа по 5 сентября предприятие Tallinna Vesi будет производить в Таллинне на Леннуяама-теэ работы по реконструкции водопровода, которые позволят обеспечить устойчивое снабжение водой данного района. Читать далее...
Кража оборудования вызвала брешь в российско-эстонской границе
Следственные органы России подозревают 48-летнего жителя Гатчины в краже принадлежащего ФСБ мобильного комплекса охраны периметра с российско-эстонской границы. Читать далее...
Бывшие министры Эстонии: Март Хельме, уйди в отставку!
Бывшие министры внутренних дел Эстонии сегодня обратились к нынешнему министру Марту Хельме с призывом подать в отставку. Читать далее...
Март Хельме - экс-министрам: я не уйду в отставку, поскольку занят тем, что подчищаю за вами
Министр внутренних дел Март Хельме прислал ответ бывшим министрам МВД, которые выразили недовольство поведением Хельме и попросили министра уйти в отставку. Читать далее...
Сценарий будущего от политолога: украинцы могут захватить Эстонию изнутри
Киевский политолог Дмитрий Заборин считает, что украинцы стали для Эстонии "таджиками", которые выполняют самую грязную работу за мизерные деньги. Читать далее...
Lidl идет в Эстонию: объявлен конкурс на вакантную должность
Немецкая сеть супермаркетов Lidl планирует выйти на рынок Эстонии и скупила по всей стране несколько объектов недвижимости, где в будущем появятся новые магазины. Читать далее...
В Пыльтсамаа собрались коллекционеры детских колясок
В воскресенье утром в Пыльтсамаа возле игровой комнаты Trollitrall открылась интересная картина: весь газон за домом был занят старинными детскими и кукольными колясками, самые редкие из которых были сделаны еще в 40-е годы прошлого века. В общей сложности колясок было около пятидесяти. Читать далее...
Новая неделя в Эстонии начнется с дождей
Новая неделя начнется с порции дождей. Ее принесет нам ложбина низкого давления, которая перемещается через Эстонию в северо-восточном направлении. Читать далее...
В Германии арестован гражданин Эстонии, перевозивший груз кокаина на 18 тысяч евро
Федеральная полиция Германии в минувшую среду ночью арестовала на немецко-голландской границе эстонца, незаконно перевозившего наркотики. У мужчины был конфискован кокаин на сумму около 18 тысяч евро. Читать далее...
Кровавая свадьба в Кабуле: погибли более 60 человек
На свадебных торжествах в Кабуле, куда были приглашены более тысячи гостей, произошел взрыв. Минимум 63 человека погибли, более 180 получили ранения. Читать далее...
Чернобыльская катастрофа: США рассекретили первый отчет своей разведки
В первые дни после катастрофы в США сомневались в правдивости официальных заявлений властей СССР. Разведка также была убеждена, что персонал немедленно эвакуировали со станции. Читать далее...
Российский подросток устроил массовую бойню
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства подростком пяти человек, в том числе двоих детей. Молодой человек оказался отличником, на месте инцидента он оставил предсмертную записку. Читать далее...