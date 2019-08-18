Картина дня: судьба исторического маяка, перебои с водоснабжением, призыв экс-министров к Хельме, кража у ФСБ и кровавая свадьба

Неужели Эстония позволит разрушиться историческому памятнику петровской эпохи?

300-летний маяк на острове Кери, один из первых береговых маяков в Балтийском море, быстрыми темпами приходит в упадок, однако правительство не смогло найти деньги даже на заказ проекта реконструкции. Читать далее...

Tallinna Vesi начинает ремонтные работы: будут перебои с водоснабжением

С 19 августа по 5 сентября предприятие Tallinna Vesi будет производить в Таллинне на Леннуяама-теэ работы по реконструкции водопровода, которые позволят обеспечить устойчивое снабжение водой данного района. Читать далее...

Кража оборудования вызвала брешь в российско-эстонской границе

Следственные органы России подозревают 48-летнего жителя Гатчины в краже принадлежащего ФСБ мобильного комплекса охраны периметра с российско-эстонской границы. Читать далее...

Бывшие министры Эстонии: Март Хельме, уйди в отставку!

Бывшие министры внутренних дел Эстонии сегодня обратились к нынешнему министру Марту Хельме с призывом подать в отставку. Читать далее...

Март Хельме - экс-министрам: я не уйду в отставку, поскольку занят тем, что подчищаю за вами

Министр внутренних дел Март Хельме прислал ответ бывшим министрам МВД, которые выразили недовольство поведением Хельме и попросили министра уйти в отставку. Читать далее...

Сценарий будущего от политолога: украинцы могут захватить Эстонию изнутри

Киевский политолог Дмитрий Заборин считает, что украинцы стали для Эстонии "таджиками", которые выполняют самую грязную работу за мизерные деньги. Читать далее...

Lidl идет в Эстонию: объявлен конкурс на вакантную должность

Немецкая сеть супермаркетов Lidl планирует выйти на рынок Эстонии и скупила по всей стране несколько объектов недвижимости, где в будущем появятся новые магазины. Читать далее...

В Пыльтсамаа собрались коллекционеры детских колясок

В воскресенье утром в Пыльтсамаа возле игровой комнаты Trollitrall открылась интересная картина: весь газон за домом был занят старинными детскими и кукольными колясками, самые редкие из которых были сделаны еще в 40-е годы прошлого века. В общей сложности колясок было около пятидесяти. Читать далее...

Новая неделя в Эстонии начнется с дождей

Новая неделя начнется с порции дождей. Ее принесет нам ложбина низкого давления, которая перемещается через Эстонию в северо-восточном направлении. Читать далее...

В Германии арестован гражданин Эстонии, перевозивший груз кокаина на 18 тысяч евро

Федеральная полиция Германии в минувшую среду ночью арестовала на немецко-голландской границе эстонца, незаконно перевозившего наркотики. У мужчины был конфискован кокаин на сумму около 18 тысяч евро. Читать далее...

Кровавая свадьба в Кабуле: погибли более 60 человек

На свадебных торжествах в Кабуле, куда были приглашены более тысячи гостей, произошел взрыв. Минимум 63 человека погибли, более 180 получили ранения. Читать далее...

Чернобыльская катастрофа: США рассекретили первый отчет своей разведки

В первые дни после катастрофы в США сомневались в правдивости официальных заявлений властей СССР. Разведка также была убеждена, что персонал немедленно эвакуировали со станции. Читать далее...

Российский подросток устроил массовую бойню