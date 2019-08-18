Неужели Эстония позволит разрушиться историческому памятнику петровской эпохи?

Маяк был построен на одном из самых северных островов Эстонии - его площадь всего 3 гектара - по приказу Петра Первого в 1719 году и до сих пор выполняет свою мореходную функцию: указывает путь судам, находящимся от него в радиусе 11 морских миль.

Но состояние уникальной башни, которая свой нынешний вид обрела в 1858 году, ухудшается на протяжении нескольких десятилетий, а в правительственной казне до сих пор не нашлось средств на исправление ситуации.

Первый крупный обвал стены башни произошел в 1990 году. Шесть лет спустя во избежание дальнейших обрушений стену подоткнули железными прутьями, и это по сути все, что было сделано при помощи средств государства для спасения этого строения, находящегося под охраной как памятник старины.

С каждым годом на башне появляются все новые и новые трещины, и пару лет назад вход в строение для посетителей пришлось окончательно запретить.

За состояние маяка отвечает Департамент водных путей, в котором признают, что хотя желание привести в порядок уникальное историческое здание, безусловно, есть, бюджетных средств, выделяемых на приведение в порядок маяков не хватает, чтобы реставрировать маяк Кери - нужно отдельное финансирование из госбюджета.

В первом полугодии этого года департамент подал ходатайство о дополнительном финансировании для проведения технической экспертизы и составления проекта реконструкции. Но правительство убрало это предложение в стол по причине нехватки денег. Теперь департамент надеется, что средства найдутся в бюджете 2020 года. "Маяк Кери вынесен на первое место в списке маяков в нашем ходатайстве", - сказал пресс-секретарь Департамента водных путей Тармо Отс.

Он подтвердил, что маяк стал обвалоопасным, и попросил всех посетителей острова Кери любоваться историческим памятником с расстояния.