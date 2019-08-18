В Британии приготовились к дефициту продуктов и лекарств из-за «жесткого» Брекзита

Кроме того, согласно данным офиса кабинета министров о возможных последствиях Брекзит, существует угроза обострения ситуации на границе с Ирландией, что, в свою очередь, может повлечь массовые протесты и блокирование дорог.

В результате произойдет рост расходов на социальное обеспечение, возможны сбои с поставками топлива, лекарств и продуктов. Аналогичные риски связаны с французской таможней, — где с разного рода задержками столкнутся около 85 процентов грузовых транспортных средств, — а также с работой портов, где сбои могут продлиться до нескольких месяцев.

В документах указано, что таким образом «жесткий» Брекзит способен вызвать рост цен. Кроме того, возможен рост пошлин на импорт бензина, что, по всей вероятности, приведет к закрытию двух нефтеперерабатывающих предприятий, потере порядка двух тысяч рабочих мест и забастовкам.