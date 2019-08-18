Германия начнет депортировать беженцев за поездки на родину

«Тот, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно ездит в отпуск в Сирию, не может всерьез говорить, что его там преследуют», — сказал он.

По словам чиновника, данная проблема касается в первую очередь выходцев из Сирии, однако МВД будет перепроверять миграционный статус и для других иностранцев, если станет известно, что они посещают родную страну.

Кроме того, Зеехофер напомнил, что Германия депортирует всех сирийских беженцев, «когда ситуация будет позволять».

По данным Федерального бюро по миграции и беженцам, в первой половине 2019 года специалисты уже отозвали статус беженца у 62 105 человек, из них почти 40 тысяч — выходцы из Сирии.