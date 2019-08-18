Tallinna Vesi начинает ремонтные работы: читайте, в каких районах будут перебои с водоснабжением

На время установления временной перемычки на короткое время останутся без воды микрорайоны Пеэтри и Мыйгу. Отключение воды будет произведено 19 августа с 9 до 14 часов. По возможности воду дадут даже раньше, сразу по завершении работ. Давление в районе Пеэтри и Мыйгу может быть ниже обычного и на протяжении 12 часов после возобновления подачи.