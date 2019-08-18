Вс, 18.08.2019
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Только что вышедший на свободу лидер российской оппозиции Илья Яшин снова задержан

Ilja Jašin vasakul.

ФОТО: AFP / Scanpix

В России полиция сегодня задержала муниципального депутата Илью Яшина у спецприемника сразу после того, как он отбыл свой третий административный арест. Это задержание связано с "призывами к несогласованным акциям 18 и 19 июля", сказал сотрудник полиции.

Илья Яшин был вывезен прямо с территории спецприемника в автозаке с зашторенными стеклами в неизвестном направлении.

"Судя по всему, опять везут в какой-нибудь отдаленный ОВД, чтобы снова составить протокол об административном правонарушении - уже 4-й по счету за 3 недели. И опять закрыть под административный арест", - написал в Facebook адвокат политика Вадим Прохоров.

В результате Яшина доставили в отдел полиции Троицка, суд рассмотрит новое административное дело против политика 19 августа.

Начиная с 29 июля, суд трижды приговаривал Илью Яшина к аресту, его отвозили в суд сразу из спецприемника. "Навальному и Милову 30 суток назначили сразу, а мне выдают в розницу. Растягивают удовольствие", - заявлял Яшин. Предыдущий арест суд назначил ему из-за протестной акции 14 июля.

ЦИК не зарегистрировал Илью Яшина на выборы в Мосгордуму, тогда он призвал Эллу Памфилову отменить их, на что получил отказ. Мосгорсуд признал отказ Яшину в регистрации законным.

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