Только что вышедший на свободу лидер российской оппозиции Илья Яшин снова задержан

Илья Яшин был вывезен прямо с территории спецприемника в автозаке с зашторенными стеклами в неизвестном направлении.

"Судя по всему, опять везут в какой-нибудь отдаленный ОВД, чтобы снова составить протокол об административном правонарушении - уже 4-й по счету за 3 недели. И опять закрыть под административный арест", - написал в Facebook адвокат политика Вадим Прохоров.

В результате Яшина доставили в отдел полиции Троицка, суд рассмотрит новое административное дело против политика 19 августа.

Начиная с 29 июля, суд трижды приговаривал Илью Яшина к аресту, его отвозили в суд сразу из спецприемника. "Навальному и Милову 30 суток назначили сразу, а мне выдают в розницу. Растягивают удовольствие", - заявлял Яшин. Предыдущий арест суд назначил ему из-за протестной акции 14 июля.