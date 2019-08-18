Вс, 18.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов

Жителя Финляндии подозревают в покушении на убийство таможенников

Досмотр транспорта на границе финляндии. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Wikipedia.org

Полиция Лапландии подозревает жителя Южной Финляндии в возрасте около 30 в покушении на убийство таможенников, сообщает портал Yle.

Сотрудники таможни пытались задержать мужчину по подозрению в тяжком налоговом преступлении, но он сбежал на своем автомобиле. Во время преследования он пытался наехать на таможенников.

В конце концов полиция обнаружила мужчину, скрывшегося в лесу, на берегу реки Кемийоки.

Он рассказал полицейским, что сопротивлялся задержанию, так как вез в багажнике своего автомобиля снюс. По словам полицейских, количество снюса значительное.

В Финляндию разрешается ввозить из Швеции снюс только для личного пользования количеством не более 1000 граммов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ