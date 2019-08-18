Жителя Финляндии подозревают в покушении на убийство таможенников

Полиция Лапландии подозревает жителя Южной Финляндии в возрасте около 30 в покушении на убийство таможенников, сообщает портал Yle.
Сотрудники таможни пытались задержать мужчину по подозрению в тяжком налоговом преступлении, но он сбежал на своем автомобиле. Во время преследования он пытался наехать на таможенников.
В конце концов полиция обнаружила мужчину, скрывшегося в лесу, на берегу реки Кемийоки.
Он рассказал полицейским, что сопротивлялся задержанию, так как вез в багажнике своего автомобиля снюс. По словам полицейских, количество снюса значительное.
В Финляндию разрешается ввозить из Швеции снюс только для личного пользования количеством не более 1000 граммов.