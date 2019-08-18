Видео: на Хийумаа выбрали лучшую сауну на колесах

Праздник банных автобусов за тринадцать лет своего существования превратился из небольшого семейного мероприятия в крупный фестиваль, охватывающий уже не только Хийумаа, но и всю Эстонию.
Цель праздника - сохранение традиционной банной культуры.
В центре мероприятия - бани на колесах, или банные автобусы. На празднике ими можно было не только полюбоваться, но и испытать в действии.
Самые люксовые сауны умещаются в рейсовый автобус, но есть и такие, в которых можно попариться, сидя внутри легкового автомобиля.
Мероприятия завершил вечерний концерт с участием Анне Вески.
И конечно, был выбран победитель конкурса банных автобусов.