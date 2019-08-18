Вс, 18.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов

Видео: на Хийумаа выбрали лучшую сауну на колесах

Праздник банных автобусов за тринадцать лет своего существования превратился из небольшого семейного мероприятия в крупный фестиваль, охватывающий уже не только Хийумаа, но и всю Эстонию.

Цель праздника - сохранение традиционной банной культуры. 

В центре мероприятия - бани на колесах, или банные автобусы. На празднике ими можно было не только полюбоваться, но и испытать в действии.

Самые люксовые сауны умещаются в рейсовый автобус, но есть и такие, в которых можно попариться, сидя внутри легкового автомобиля.

Мероприятия завершил вечерний концерт с участием Анне Вески. 

И конечно, был выбран победитель конкурса банных автобусов.

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