Прогноз: в ближайшие годы жители Эстонии купят до 40 000 машин с газовыми двигателями

К этоми числу добавляются автомобили, потребляющие сжиженный углеводородный газ (LPG), и тяжелые грузовики, топливом для которых выступает сжиженный природный газ (LNG).

В пресс-релизе Alexela Хяэль сообщил, что компания решила в ближайшие годы значительно инвестировать в строительство газовых заправок CNG и LNG. "Мы предвидим, что вместо сегодняшних семнадцати CNG-заправок через 3-5 лет по всей Эстонии будет уже 50 газовых заправок, что требует примерно 50 млн евро инвестиций", - сказал Хяэль.

По его словам, в ближайшие 10-20 лет газ несомненно будет самой дешевой альтернативой ископаемому моторному топливу и единственной всерьез рассматриваемой возможностью для выполнения международных соглашений по климату в транспортном секторе.

CNG-автомобили потребляют сжатый газ, который изготавливается из биоотходов в том числе и в Эстонии. Цена газа CNG на 60% ниже цены бензина, а выбросов парниковых газов у автомобилей на биометане нет.