Портал: кража оборудования вызвала брешь в российско-эстонской границе

Следственные органы России подозревают 48-летнего жителя Гатчины в краже принадлежащего ФСБ мобильного комплекса охраны периметра с российско-эстонской границы, пишет портал 47news.ru.
По версии следствия, около полудня 16 июля в окрестностях деревни Сааркюла рядом с российско-эстонской границей через реку Нарву, ныне подозреваемый украл мобильный комплекс охраны периметра "Радий-БРК" стоимостью 800 тысяч рублей. Потерпевшей стороной в деле фигурирует пограничное управление ФСБ РФ.
"Оборудование предназначено для создания временных рубежей охраны общей протяженностью до 2000 метров с передачей извещения о тревоге по радиоканалу", - говорится на сайте одной из фирм, продающих такие устройства.
Также известно, что на следующий день после кражи у подозреваемого был день рождения. Кроме того, отмечается, что ему нравятся дорогие автомобили: на его имя оформлены Porsche Cayenne и Mercedes-Benz GL.