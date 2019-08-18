Портал: кража оборудования вызвала брешь в российско-эстонской границе

По версии следствия, около полудня 16 июля в окрестностях деревни Сааркюла рядом с российско-эстонской границей через реку Нарву, ныне подозреваемый украл мобильный комплекс охраны периметра "Радий-БРК" стоимостью 800 тысяч рублей. Потерпевшей стороной в деле фигурирует пограничное управление ФСБ РФ.

"Оборудование предназначено для создания временных рубежей охраны общей протяженностью до 2000 метров с передачей извещения о тревоге по радиоканалу", - говорится на сайте одной из фирм, продающих такие устройства.