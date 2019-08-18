Вс, 18.08.2019
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Портал: кража оборудования вызвала брешь в российско-эстонской границе

Эстонско-российская граница

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Следственные органы России подозревают 48-летнего жителя Гатчины в краже принадлежащего ФСБ мобильного комплекса охраны периметра с российско-эстонской границы, пишет портал 47news.ru.

По версии следствия, около полудня 16 июля в окрестностях деревни Сааркюла рядом с российско-эстонской границей через реку Нарву, ныне подозреваемый украл мобильный комплекс охраны периметра "Радий-БРК" стоимостью 800 тысяч рублей. Потерпевшей стороной в деле фигурирует пограничное управление ФСБ РФ.

"Оборудование предназначено для создания временных рубежей охраны общей протяженностью до 2000 метров с передачей извещения о тревоге по радиоканалу", - говорится на сайте одной из фирм, продающих такие устройства. 

Также известно, что на следующий день после кражи у подозреваемого был день рождения. Кроме того, отмечается, что ему нравятся дорогие автомобили: на его имя оформлены Porsche Cayenne и Mercedes-Benz GL.

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