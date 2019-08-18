Вс, 18.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Испания согласилась принять судно с мигрантами, от которого отказалась Италия

Испания согласилась принять судно с мигрантами, от которого отказалась Италия

Migrandilaev Open Arms.

ФОТО: Alessandro Serrano/AFP/Scanpix

Премьер-министр Испании Педро Санчес распорядился принять в порту Альхесирас судно неправительственной организации Open Arms с более чем сотней мигрантов на борту, находящееся в районе итальянского острова Лампедуза, сообщается на сайте правительства страны.

Решение принято из-за чрезвычайной ситуации на борту, говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что испанские порты не являются "ни самыми близкими, ни самыми безопасными" для судна, однако "сейчас Испания - единственная страна, которая готова принять" его.

Кроме того, правительство Испании заявило о необходимости найти "европейское решение проблем миграции".

Судно испанской неправительственной организации находилось недалеко от итальянского острова Лампедуза в течение двух недель. Высадка 147 мигрантов на берег оказалась невозможной из-за запрета итальянских властей.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ