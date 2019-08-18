Испания согласилась принять судно с мигрантами, от которого отказалась Италия

Премьер-министр Испании Педро Санчес распорядился принять в порту Альхесирас судно неправительственной организации Open Arms с более чем сотней мигрантов на борту, находящееся в районе итальянского острова Лампедуза, сообщается на сайте правительства страны.
Решение принято из-за чрезвычайной ситуации на борту, говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что испанские порты не являются "ни самыми близкими, ни самыми безопасными" для судна, однако "сейчас Испания - единственная страна, которая готова принять" его.
Кроме того, правительство Испании заявило о необходимости найти "европейское решение проблем миграции".
Судно испанской неправительственной организации находилось недалеко от итальянского острова Лампедуза в течение двух недель. Высадка 147 мигрантов на берег оказалась невозможной из-за запрета итальянских властей.