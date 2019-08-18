Эстонские альпинисты получили почетное среди скалолазов звание "Снежный барс"

Этот титул присуждается тем, кому удалось покорить все пять семитысячников бывшего Советского Союза, причем, Пик Победы считается из них самым сложным.

"Пик Победы - гора с характером - там очень переменчивая погода, и именно эта переменчивость делает восхождение опасным, а поскольку высота составляет 7439 метров, это уже само по себе означает, что речь идет о непростой горе", - рассказал руководитель группы эстонских альпинистов Прийт Йоозу.