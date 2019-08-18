Латыш, который отправился на каяке на остров Рухну, пропал без вести

Мужчина отчалил от мыса Колка примерно в 8 утра, а после 11:00 с ним больше нельзя было связаться. Согласно информации, которая находится в распоряжении полиции, он планировал после острова Рухну отправиться дальше на острова Абрука и Сааремаа.