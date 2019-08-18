Латыш, который отправился на каяке на остров Рухну, пропал без вести

В Латвии полиция просит у жителей помощи в поисках Айгиса Аудерса 1960 года рождения. 16 августа он отправился на каяке с Колки на эстонский остров Рухну и пропал без вести.
Мужчина отчалил от мыса Колка примерно в 8 утра, а после 11:00 с ним больше нельзя было связаться. Согласно информации, которая находится в распоряжении полиции, он планировал после острова Рухну отправиться дальше на острова Абрука и Сааремаа.
На Аудрерсе была серо-черная куртка, черный спасательный жилет, на голове была черного или песочного цвета кепка с длинной пришитой стороной. Длина каяка составляет 4 метра, он зелено-серого цвета с разноцветными наклейками.
В поисках мужчины уже два дня задействованы ресурсы латвийской армии.