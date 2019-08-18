Вс, 18.08.2019
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На Канарах 4000 человек эвакуированы из-за лесного пожара

Põleng Kanaaridel.

ФОТО: Desiree Martin/AFP/Scanpix

Лесной пожар, объявленный в субботу в Valleseco на острове Гран-Канария, прогрессирует: многочисленные пожарные и средства тушения огня не могут его остановить.

Огонь уже охватил природный парк Tamadaba — одну из экологических жемчужин острова.

Эвакуировано около 4000 человек из сорока населенных пунктов, к утру воскресенья площадь огня расширилась до 1700 гектаров.

Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес пояснил для прессы, что это «очень опасный пожар, его никак не получается сдержать и стабилизировать какой-то периметр вокруг него, он уже привёл к экологической катастрофе».

В тушении огня принимают участие около 700 человек на земле, десять воздушных средств: самолёты, вертолёты и гидросамолёты, перекрыты дороги, ведущие район пожара.

Погодные условия на Гран-Канарии сегодня очень неблагоприятные, с высокими температурами, ветрами около 50 километров в час и влажностью ниже 30 процентов.

Чтобы помочь людям, эвакуированным из своих домов из-за огня, делегация центрального правительства на Канарских островах обратилась к Красному Кресту с просьбой отправить на Гран-Канарию от 400 до 600 коек, чтобы их могли использовать эвакуированные жители.

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