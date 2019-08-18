На Канарах 4000 человек эвакуированы из-за лесного пожара

Огонь уже охватил природный парк Tamadaba — одну из экологических жемчужин острова.

Эвакуировано около 4000 человек из сорока населенных пунктов, к утру воскресенья площадь огня расширилась до 1700 гектаров.

Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес пояснил для прессы, что это «очень опасный пожар, его никак не получается сдержать и стабилизировать какой-то периметр вокруг него, он уже привёл к экологической катастрофе».

В тушении огня принимают участие около 700 человек на земле, десять воздушных средств: самолёты, вертолёты и гидросамолёты, перекрыты дороги, ведущие район пожара.

Погодные условия на Гран-Канарии сегодня очень неблагоприятные, с высокими температурами, ветрами около 50 километров в час и влажностью ниже 30 процентов.