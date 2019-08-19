Яанус Пийрсалу: удивительная посадка таллиннского самолета на Неву

Все мировые СМИ активно обсуждали удивительное приземление самолета Airbus почти с 230 людьми на борту на кукурузное поле в Подмосковье. Журналисты сразу же вспомнили о героическом поступке американских пилотов, которые 10 лет назад смогли посадить пассажирский самолет с 155 людьми на борту на нью-йоркскую реку Гудзон. Но за 46 лет до американского инцидента в похожей ситуации оказался вылетевший из Таллинна самолет, пишет Яанус Пийрсалу в Postimees.
Один из самых ярких случаев в советской пассажирской авиации произошел 21 августа 1963 года с самолетом «Аэрофлота», летевшим из Таллинна в Москву. В тот день на борту новенького пассажирского Ту-124 находилось 52 человека (45 пассажиров и семь членов экипажа, все из которых были из Москвы). С десяток лет назад в российских СМИ прошла информация, что одним из пассажиров был уроженец Таллинна и будущий патриарх Московский и всея Руси Алексий II. На тот момент 34-летний Алексий второй год служил епископом в Эстонии.
Спустя некоторое время после взлета экипаж обнаружил, что переднюю опору шасси заклинило в полуубранном положении. Посадка в аэропорту Таллинна была невозможна из-за тумана, и диспетчеры приняли решение не направлять самолет в Москву, а посадить на ближайшем аэродроме «Пулково» в Ленинграде. Пока самолет кружил над городом, сжигая лишнее топливо, у него сначала отказал один, а вскоре и второй двигатель. Все это произошло на небольшой высоте — около 500 метров. Ситуация напоминала события, развернувшиеся на прошлой неделе с самолетом «Уральских авиалиний». Но Ту-124 в это время находился над центром Ленинграда.
Пилоты приняли решение сажать самолет на Неву. К счастью, второй пилот — Василий Чеченев — ранее служил в морской авиации, поэтому имел опыт посадки самолетов на воду.
Согласно имеющимся данным, во время посадки на реку прибывший из Таллинна самолет, снижаясь, пролетел в нескольких метрах метра выше моста Александра Невского, который в тот время еще строился. По иронии судьбы по правую руку от того места, где приземлился самолет, находилась улица Таллиннская. Ширина реки в этом месте достигала 400 метров.
Благодаря умелым действиям экипажа самолет при посадке совершенно не пострадал. Все пассажиры и члены экипажа успели целыми и невредимыми выбраться из лайнера, прежде чем он ушел под воду. Всего известен 21 случай управляемых вынужденных посадок пассажирских авиалайнеров на воду, в 10 из которых при посадке никто не погиб; этот случай — один из семи, обошедшихся без жертв вообще.
Если в Эстонии есть люди, которые находились на борту данного самолета 56 лет назад, либо знают подробности данного инцидента, прошу со мной связаться.