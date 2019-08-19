Анализ Яаганта: белки используют чучело Ратаса, чтобы пугать им EKRE

Теперь это попытается сделать оппозиция. Предпримет ход, который провалится. Первыми до мысли о вотуме недоверия дошли социал-демократы. Партия реформ не рванула тут же следом, поскольку у них сразу возник вопрос – кто должен быть основной целью: министр внутренних дел Март Хельме, министр финансов Мартин Хельме или премьер-министр Ратас?

После «летнего вечернего кофе и пирога», как описал пятничное посещение премьер-министра дачи Мартина Хельме, Партии реформ стало понятно, что вотум недоверия нужно объявлять Ратасу. С точки зрения реформистов Ратас уже сгладил поведение Марта и Мартина Хельме, которое с позиции оппозиции сглаживать ни при каких условиях было нельзя. Но поскольку он это все же сделал, Ратас ясно не готов что-то менять в правительстве.

Но если есть хотя бы малейшая возможность того, что вотум недоверия Марту Хельме может пройти, то с Ратасом такого не получится ни в коем случае.

Однако такой ход Партии реформ в дальнейшем может отнять у Ратаса возможность в случае любого недовольства угрожать EKRE тем, что он создаст коалицию с реформистами. Как можно создать правящий союз с тем, кто только что выразил тебе вотум недоверия?

Правда, таким образом, и Партия реформа остается без возможности создать союз с Центристской партией. Но у Ратасе для сдерживания EKRE остается на один аргумент меньше. И EKRE стало понятно, что Ратас не готов к развалу этого правительства. Конечно, в этот раз премьер-министр отреагировал жестче, чем раньше, вызвал Марта Хельме в среду к себе на ковер, чтобы обсудить случившегося и дальнейшие планы. По сути, премьер-министр открыто заявил, что ждет члена своего кабинета к себе с объяснениями, что для министра, конечно, является неловкой ситуацией. Но все это закончилось тем, что в пятницу премьер-министр сам отправился к Мартину Хельме, встретился там с обоими Хельме и согласился запечатлеть себя на фото с пикника.

Оставив в стороне язык жестов, можно сказать, что нам дан сигнал о том, что Ратас выбрал сохранение коалиции. Правда, заявление Ратаса заключалось в том, что Март Хельме должен найти форму сотрудничества с руководителем Департамента полиции и погранохраны Эльмаром Вахером, которого Хельье, превысив свои полномочия, пытался уволить.

«Такой поступок был совершенно недопустим, и подобных инициатив не должно повториться, - добавил Ратас. – Также и министр внутренних дел, и министр финансов признали, что необходимо, чтобы все стороны поучаствовали в том, чтобы восстановить рабочий мир в Департаменте полиции и погранохраны и нормальные рабочие отношения между министром и руководителем департамента».

Вопрос – как можно восстановить нормальные рабочие отношения, если Хельме не обязан взять назад ряд обвинений, выдвинутых в конце прошлой недели против Вахера?

Почему же все вновь завершилось тем, что EKRE простили без раскаяния? В Центристской партии реакция EKRE учитывается очень точно. Например, они обратили внимание на то, что Мартин Хельме, который будучи заместителем министра внутренних дел отправился к Вахеру с документами, извинился перед Ратасом. Раньше он этого не делал. Маленький знак, который дает надежду.