Признанный виновным в убийстве житель Нарвы проведет в тюрьме почти 10 лет, но избежит высылки в Россию

Если 30 ноября 2018 года суд первой инстанции Шупарова по обвинению в убийстве оправдал, то в конце марта 2019 года Тартуский окружной суд вынес новый, обвинительный приговор. Адвокат Шупарова подал на это решение кассационную жалобу, но на прошлой неделе Государственный суд не принял ее к рассмотрению.

В итоге Дмитрий Шупаров был окончательно признан виновным в убийстве и приговорен к восьми годам лишения свободы, а с учетом того, что полтора года мужчина уже провел за решеткой, окончательный срок лишения свободы составит 6 лет и 6 месяцев.