Пн, 19.08.2019
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  • Признанный виновным в убийстве житель Нарвы проведет в тюрьме почти 10 лет, но избежит высылки в Россию

Признанный виновным в убийстве житель Нарвы проведет в тюрьме почти 10 лет, но избежит высылки в Россию

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Наручники.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

На прошлой неделе вступило в законную силу решение суда, согласно которому 36-летний нарвитянин, гражданин РФ Дмитрий Шупаров окончательно признан виновным в убийстве: мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы, но в его последующей высылке в Россию прокуратуре было отказано, пишет Rus.ERR.

Если 30 ноября 2018 года суд первой инстанции Шупарова по обвинению в убийстве оправдал, то в конце марта 2019 года Тартуский окружной суд вынес новый, обвинительный приговор. Адвокат Шупарова подал на это решение кассационную жалобу, но на прошлой неделе Государственный суд не принял ее к рассмотрению.

В итоге Дмитрий Шупаров был окончательно признан виновным в убийстве и приговорен к восьми годам лишения свободы, а с учетом того, что полтора года мужчина уже провел за решеткой, окончательный срок лишения свободы составит 6 лет и 6 месяцев.

Прокуратура также ходатайствовала о том, чтобы после выхода на свободу Шупарова выслали в Россию, но как Вируский уездный, так и Тартуский окружной суд это ходатайство отклонили, посчитав его необоснованным. 

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