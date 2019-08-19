Шойгу: Россия не будет размещать новые ракеты, если этого не сделают США

"Мы по-прежнему придерживаемся того, что пока не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать там не будем. И у нас не появятся. Пока не появятся в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Мы следуем строго решению нашего президента, нашего верховного главнокомандующего и будем продолжать следовать. То есть мы по-прежнему оставляем дверь открытой", - сказал Шойгу.

ДРСМД (договор о ракетах средней и меньшей дальности) запрещал производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

США 2 августа официально прекратили участие в ДРСМД, до этого они обвиняли Россию в нарушении этого договора. У Вашингтона были претензии к российской крылатой ракете 9М729 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Москва обвинения отвергала и выдвигала к США встречные претензии.

1 февраля в Вашингтоне объявили о приостановке со своей стороны участия в ДРСМД. Тогда администрация США заявила, что 2 августа выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

5 февраля Шойгу заявлял, что в ответ на решение США приостановить участие в ДРСМД Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

Угрозы, возникающие в связи с выходом США из ДРСМД, до завершения разработки новых ракет в РФ будут надежно парироваться существующими вооружениями, заявил 5 августа Путин. Среди таких систем Путин назвал ракеты стратегические крылатые авиационное ракеты Х-101, крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и перспективные комплексы, включая морскую гиперзвуковую ракету "Циркон".