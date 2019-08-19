Суд обязал Novatours уплатить бывшему руководителю гигантскую сумму

Недополученная зарплата составила около 156 000 евро, отпускные – 23 500 евро и пеня за задержку зарплаты с октября 2017 года до подачи иска в августе 2018 – 3900 евро.

Кроме того, суд обязал Novatours выплатить Уусталу услуги представителя в сумме 3000 евро с НСО.

Сотрудничество Уустала и Novatours завершилось в сентябре 2017 года. Через несколько месяцев, в феврале он разослал СМИ сообщение, где утверждал, что при уходе из фирмы ему угрожали, в эстонском филиале Novatours заключались сомнительные сделки и положение фирмы сомнительное. В апреле и июне прошлого года Уустал подал в комиссию по трудовым спорам Трудовой инспекции заявление с требованием обязать Novatours выплатить ему недополученную зарплату и отпускные общей суммой почти 122 600 евро, а также пеню.

Комиссия по трудовым спорам не удовлетворила требования Уустала, однако в августе бывший глава Novatours OÜ подал иск в Харьюский уездный суд. В октябре 2009 года стороны заключили бессрочный трудовой договор, согласно которому Андреэ Уустал приступал к работе исполнительным директором Novatours OÜ. Спустя месяц он был назначен и членом правления фирмы.

В сентябре 2017 года Novatours разослал сообщение, в котором Уустал отзывался с должности члена правления и с этого момента он не был допущен к работе в фирме.

Как заявил Novatours, трудовой договор завершился назначением Уустала в правление фирмы по взаимной договоренности – это доказывает дальнейшее поведение сторон, изменение устава Novatours непосредственно после избрания Уустала в правление и введение ограничений на право представлять фирму.

По мнению суда, ни одно из этих обстоятельств не доказывает расторжения трудового договора по соглашению сторон. «Расторжение трудового договора должно быть четко зафиксировано. Важно, чтобы обе стороны трудового договора понимали, что договор расторгнут. В данном случае это не так», - значится в решении суда.

По мнению суда, действительность трудового договора доказывает и тот факт, что при назначении Уустала членом правления с ним не был заключен письменный договор о поручении – при его наличии суд мог бы оценить, действует ли трудовой договор, договор о поручении или оба. Заключение устного договора о поручении Novatours доказать не удалось.

Как утверждал Novatours, должность исполнительного директора была отменена, поскольку при введении новых принципов управления у него больше не было коммерческих функций, также после избрания членом правления Уусталу была выплачена за это плата.

«В электронном Налоговом департаменте минимум часть выплаченной истцу платы отражена как доход от зарплаты, а не как плата члена правления, по той причине, что литовские члены правления фирмы-ответчика не задекларировали налоги и не были в курсе эстонского законодательства», - отмечает Novatours.