Пн, 19.08.2019
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B понедельник Таллинн посещает почти 6000 круизных туристов

Круизный лайнер в Таллиннском порту.

ФОТО: Eero Vabamägi / Eesti Meedia/Sccanpix Baltics

В понедельник Таллинн посещают три круизных лайнера, а с ними для знакомства с эстонской столицей — до 5800 круизных туристов.

В 8 часов утра в порт Ванасадам прибыл 210-метровый круизный лайнер Seabourn Ovation под багамским флагом с 600 туристами, он покинет Таллинн в 17 часов.

В 9 часов утра в порт Ванасадам прибыло судно Aidamar под итальянским флагом с 2200 туристами, он покинет Таллинн также в 17 часов.

Флагман итальянской круизной фирмы 300-метровый Aida Cruises пришвартуется в 10 часов утра, оно доставит до 300 туристов и покинет Таллинн в 18 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.

В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.

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