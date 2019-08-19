B понедельник Таллинн посещает почти 6000 круизных туристов

В 8 часов утра в порт Ванасадам прибыл 210-метровый круизный лайнер Seabourn Ovation под багамским флагом с 600 туристами, он покинет Таллинн в 17 часов.

В 9 часов утра в порт Ванасадам прибыло судно Aidamar под итальянским флагом с 2200 туристами, он покинет Таллинн также в 17 часов.

Флагман итальянской круизной фирмы 300-метровый Aida Cruises пришвартуется в 10 часов утра, оно доставит до 300 туристов и покинет Таллинн в 18 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.