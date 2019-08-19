Испытания "Буревестника".

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В современном мире достаточно оружия, способного убить все живое на планете, но новые разработки наподобие перспективной российской ракеты "Буревестник" все равно вселяют страх в обывателей. Не в последнюю очередь этот страх можно объяснить наличием на "Буревестнике" ядерного источника питания. В истории уже были случаи, когда летающие ядерные реакторы, правда, относительно мирного назначения, выходили из-под контроля и падали.

Идея использовать ядерную энергию для полетов в космос появилась в самом начале космической эры. Она представлялась специалистам единственным возможным вариантом для длительных полетов.

Самыми первыми ядерными источниками питания в космосе стали радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ). Они используют энергию естественного радиоактивного распада изотопов, тогда как в реакторах используется энергия управляемой цепной реакции деления ядер тяжелых химических элементов - чаще всего урана.

У РИТЭГ по сравнению с реакторами низкая мощность и низкий КПД, но конструкция такого генератора гораздо проще и он может долго снабжать энергией космический аппарат, не требуя обслуживания.

РИТЭГ до сих пор используются как источники питания в космической индустрии - такой генератор, например, стоит на американском марсоходе "Кьюриосити". Использование реакторов в космосе, в отличие от РИТЭГ, было остановлено в конце 1980-х годов.