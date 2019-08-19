Пн, 19.08.2019
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Балотелли вернулся домой: форвард подписал контракт с "Брешией"

Mario Balotelli

ФОТО: SPENCER/SIPA / SPENCER/SIPA

Марио Балотелли стал игроком "Брешии", сообщил официальный сайт итальянской команды. Бывший форвард "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" вернулся в Италию и присоединился к клубу города, в котором долгое время жил. 

Балотелли, в июне покинувший французский "Марсель", заключил трехлетний контракт с командой, только что обеспечившей себе прописку в высшей итальянской лиге, Серии А.

29-летний футболист заключил контракт на три года. Балотелли находился в статусе свободного агента.

По слухам, зарплата нападающего с учетом бонусов может составить три миллиона евро за сезон.

По информации The Sun, сделка состоялась 17 августа, но президент клуба «Брешиа» Массимо Челлино очень суеверен: он хотел избежать числа 17, которое считается несчастливым в итальянской культуре. 

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