Балотелли вернулся домой: форвард подписал контракт с "Брешией"

Балотелли, в июне покинувший французский "Марсель", заключил трехлетний контракт с командой, только что обеспечившей себе прописку в высшей итальянской лиге, Серии А.

29-летний футболист заключил контракт на три года. Балотелли находился в статусе свободного агента.

По слухам, зарплата нападающего с учетом бонусов может составить три миллиона евро за сезон.