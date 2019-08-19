Балотелли вернулся домой: форвард подписал контракт с "Брешией"

Марио Балотелли стал игроком "Брешии", сообщил официальный сайт итальянской команды. Бывший форвард "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" вернулся в Италию и присоединился к клубу города, в котором долгое время жил.
Балотелли, в июне покинувший французский "Марсель", заключил трехлетний контракт с командой, только что обеспечившей себе прописку в высшей итальянской лиге, Серии А.
29-летний футболист заключил контракт на три года. Балотелли находился в статусе свободного агента.
По слухам, зарплата нападающего с учетом бонусов может составить три миллиона евро за сезон.
По информации The Sun, сделка состоялась 17 августа, но президент клуба «Брешиа» Массимо Челлино очень суеверен: он хотел избежать числа 17, которое считается несчастливым в итальянской культуре.