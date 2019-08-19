Стукнувшись об индикатор, по пенсии не плачут

При этом один из самых сильных козырей Центристской партии – обещанное внеочередное повышение пенсий – в коалиционном договоре превратился в маловразумительную формулу «установленная цель» (без указания каких бы то ни было сроков), которая означает, что в действительности это, может, и не удастся сделать. То есть цель-то мы себе поставили, но будет ли она достигнута – бабушка натрое сказала: лишних денег в бюджете почему-то не нашлось…

Но снизошло озарение

Кстати, и про те восемьсот евро, о необходимости которых все время говорили экреиты, в коалиционном договоре тоже ни слова. Единственные, кто добился своего в пенсионном вопросе, это отечественники, чья идея превратить вторую, накопительную ступень в добровольную, занесена в договор практически «один в один». Что давало лидеру «Отечества» Хелиру-Вальдору Сеэдеру повод для торжества и даже некоторой заносчивости.

Так, комментируя появившиеся в СМИ перед встречей 12 августа председателей трех коалиционных партий сообщения о якобы достигнутой принципиальной договоренности увязать в одном пакете вопрос о продолжении реформы 2-й пенсионной ступени с внеочередным повышением пенсий, он заявил: «Это разные вещи. Со второй пенсионной ступенью мы будем двигаться дальше так, как договорились, общие рамки уже обозначены в коалиционном договоре. Что касается внеочередного повышения пенсий, это будет рассматриваться [позднее] вместе с госбюджетом, в зависимости от экономического прогноза, когда можно будет это сделать».

Но уже спустя всего несколько часов пришло радостное сообщение: «Планируемая правительством пенсионная реформа будет реализована в виде единого закона, который будет регулировать как добровольный выход из второй пенсионной ступени, так и выплату накопленных в ней средств, а освободившиеся в результате реформы деньги будут использованы для внеочередного повышения пенсий». При этом тот же Сеэдер охотно известил журналистов, что сэкономленные в ходе реформирования второй ступени деньги пойдут на внеочередное повышение пенсий, подчеркнув: «Ни для чего другого их нельзя использовать».

Многие аналитики задаются вопросом: а с чего это вдруг такая покладистость? Шли на стрелку с одним настроением, а уходили – чуть ли не с диаметрально противоположным. Уж не сделали ли коллеги лидеру «Отечества» «предложение, от которого он не смог отказаться»?

А может, строптивых партнеров Центристской партии напугал пример соседней России, где манифестации против пенсионной реформы (проведенной, надо признать, весьма топорно) значительно превосходят по накалу страстей, количеству участников и числу выступлений митинги за политические права и свободные выборы, и именно поэтому представляют для режима гораздо большую реальную опасность. Эксперты недаром сходятся в мнении, что именно пенсионная реформа стала причиной резкого падения популярности российского национального лидера…

Или наши своим умом дошли, что можно сколько угодно играть с мигрантскими квотами, акцизами и однополыми браками, но пенсии – это святое, потому что касаются карманов буквально каждого жителя Эстонии. Иными словами, пришло осознание, что пенсионная реформа – это индикатор прочности коалиции.