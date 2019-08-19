Курение вредит не только вашему здоровью: в Ласнамяэ от непотушенной сигареты загорелся балкон

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Кивила поступило в Центр тревоги 16 августа в 20:33. Огнем были охвачена пепельница и угол балкона. Спасатели ликвидировали пожар с помощью ведра воды. В инциденте никто не пострадал.

В Спасательном департаменте напомнили, что курение как в помещениях, так и на балконе представляет опасность. В департамент поступает и, скорее всего, и в будущем будет поступать много вызовов, связанных с возгоранием на балконах, начавшемся из-за непотушенных сигаретных окурков или использования открытого огня.

Курение на балконе представляет опасность не только для квартиры самого курильщика, но и для соседних квартир. Горящий окурок или искра может залететь на соседний балкон, а начавшийся на балконе пожар может распространиться в квартиру, подвергая опасности жизни людей людям и их имуществе.