Пн, 19.08.2019
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  • Курение вредит не только вашему здоровью: в Ласнамяэ от непотушенной сигареты загорелся балкон

Курение вредит не только вашему здоровью: в Ласнамяэ от непотушенной сигареты загорелся балкон

Сигарета.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

В пятницу, 16 августа, в столичном районе Ласнамяэ произошло возгорание на балконе многоквартирного дома, сообщает пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Кивила поступило в Центр тревоги 16 августа в 20:33. Огнем были охвачена пепельница и угол балкона. Спасатели ликвидировали пожар с помощью ведра воды. В инциденте никто не пострадал.

В Спасательном департаменте напомнили, что курение как в помещениях, так и на балконе представляет опасность. В департамент поступает и, скорее всего, и в будущем будет поступать много вызовов, связанных с возгоранием на балконах, начавшемся из-за непотушенных сигаретных окурков или использования открытого огня.

Курение на балконе представляет опасность не только для квартиры самого курильщика, но и для соседних квартир. Горящий окурок или искра может залететь на соседний балкон, а начавшийся на балконе пожар может распространиться в квартиру, подвергая опасности жизни людей людям и их имуществе.

По словам спасателей, живущим в многоквартирных домах курильщикам следует выходить курить на улицу. Курить рекомендуется подальше от окон и дверей, а окурки следует тушить в пепельнице, заполненной водой.

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