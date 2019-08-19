Бывший вице-мэр Тарту решил судиться с прокуратурой

По словам защитника Семиларски, присяжного адвоката Оливера Няэса, его клиент около двух лет необоснованно находился под подозрением во взяточничестве и теперь требует от прокуратуры опровергнуть неверные утверждения в свой адрес и возместить ему моральный ущерб, передает Rus.ERR.

Причиной для подачи жалобы в суд стали заявления прокурора по особым делам Лыунаской окружной прокуратуры Маргуса Кросса, сделанные им в октябре 2017 года, когда Семиларски вместе с другим вице-мэром Тарту Артемом Суворовым был задержан по подозрению в совершении нескольких преступлений.

«Напомним, что когда меня задержали, Полиция безопасности и прокуратура немедленно организовали пресс-конференцию и проинформировали всю Эстонскую Республику о том, что руководители Тарту - одного из самых влиятельных органов местных самоуправлений - являются продажными. Эти висевшие в воздухе публичные подозрения сопровождали меня около двух лет», - сказал Семиларски в начале августа этого года, добавив, что теперь, когда эти слова и подозрения оказались ложными, прокуратура ничего не хочет об этом говорить

Напомним, что бывшего вице-мэра Тарту Валво Семиларски не будут привлекать к ответственности по обвинению во взяточничестве: возбужденное против него уголовное дело в июле было частично прекращено, в то же время он предстанет перед судом по обвинению в сознательном нарушении антикоррупционного законодательства при проведении сделок в особо крупных размерах.