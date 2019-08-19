Ущерб до 500 000 евро: каждый восьмой житель Эстонии попадал в ДТП за границей

Автопутешествия за границу становятся все более популярными среди людей из Эстонии. При посещении других стран используются как личные, так и арендованные автомобили. Если в ближайших странах эстоноземельцы предпочитают использовать личный автомобиль, то для более отдаленных стран - скорее арендованный.

If Kindlustus провел летом этого года исследование, чтобы выяснить, как часто водители из Эстонии попадают в дорожно-транспортные происшествия за границей и кто обычно является виновником аварии.

Из исследования выяснилось, что личным или арендованным автомобилем за границей пользовались 71% людей из Эстонии. То есть поездки на автомобиле в других странах являются весьма популярными. К сожалению, это показывает и число дорожно-транспортных происшествий. Из исследования выяснилось, что в сумме 13% людей из Эстонии, водивших автомобиль за границей, участвовали в ДТП в качестве либо виновника, либо пострадавшего.

По словам руководителя группы транспортных ущербов If Kindlustus Мартина Кукка, с управлением автомобилем за границей связаны гораздо более серьезные риски, чем с тем же действием на родине.

"Для человека могут быть непривычными состояние дорог, ландшафт другой страны, другие дорожные знаки, другие скоростные ограничения и культура вождения. Если к этому также прибавить первое использование конкретной модели автомобиля и неизвестную область, то водитель точно находится в более сложном положении, чем обычно", – поясняет Кукк.

С арендованными автомобилями чаще происходят аварии

Поскольку многие жители Эстонии посещают ближайшие страны на личном автомобиле, то нет ничего удивительного в том, что две трети ДТП происходит с личными автомобилями и треть с арендованными. Также произошедшие с арендованными автомобилями ДТП показывают, что людям сложно одновременно привыкнуть как к культуре вождения другой страны, так и к новому для себя автомобилю.

"Также выяснилось, что в произошедших за границей ДТП примерно в 70% случаев виновниками были жители Эстонии. Чаще всего ДТП за границей происходят с людьми в возрасте 45-54 года и 25-34 года: в ДТП участвовали соответственно 18% и 16% водителей этих возрастных категорий", - уточняет Кукк.

Меньше всего ДТП происходит с людьми в возрасте 55-65 лет. Хотя в этой возрастной группе автомобилем за границей пользуется 50% участников исследования, в ДТП участвовали всего 5% из них.

Также статистика ущербов If Kindlustus показывает, что довольно большая часть ущербов по дорожному страхованию и каско приходит из-за границы: в последние годы в обоих видах страхования они составили примерно 10% ущербов. 33% аварий произошли в Финляндии, 15% в Швеции, 8% в Германии, 7% в Латвии и 6% в Норвегии.

Ущерб от автоаварии может достигать сотен тысяч евро

"Дорожное страхование и каско несомненно необходимы и при посещении других государств", – подчеркивает Мартин Кукк.

"Например, в прошлом году водитель грузовика из Эстонии стал виновником аварии в Великобритании, где возмещение ущербов вреда здоровью пассажира пострадавшего автомобиля достигло 500 000 евро. Годом ранее в Финляндии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадавший получил серьезный ущерб здоровью, и сумма восстановительного лечения превысила 360 000 евро. Такие примеры, конечно, не являются ежедневными, но дают четкое представление о том, что зачастую при автоавариях повреждения автомобилей являются не самыми важными, и расходы на лечение людей и возмещения могут быть гораздо больше".