Пн, 19.08.2019
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Анетт Контавейт вылетела из топ-20 рейтинга WTA

Анетт Контавейт.

ФОТО: WARREN TODA / EPA

Первая и вторая ракетка Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - ухудшили свои позиции в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).

В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной 19 августа, Контавейт опустилась с 20-го на 21-е место. Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи потеряла шесть позиций, переместившись с 77-й на 83-ю строчку, пишет Rus.ERR.

Обновленный рейтинг был составлен с учетом результатов спортсменок на турнире в Цинциннати, где Анетт Контавейт дошла до третьего круга, а Кайа Канепи не смогла преодолеть квалификацию.

Во главе рейтинга изменений не произошло: лидирует японка Наоми Осака, второй идет австралийка Эшли Барти, третье место занимает чешка Каролина Плишкова.

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