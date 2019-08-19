Анетт Контавейт вылетела из топ-20 рейтинга WTA

Первая и вторая ракетка Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - ухудшили свои позиции в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной 19 августа, Контавейт опустилась с 20-го на 21-е место. Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи потеряла шесть позиций, переместившись с 77-й на 83-ю строчку, пишет Rus.ERR.
Обновленный рейтинг был составлен с учетом результатов спортсменок на турнире в Цинциннати, где Анетт Контавейт дошла до третьего круга, а Кайа Канепи не смогла преодолеть квалификацию.
Во главе рейтинга изменений не произошло: лидирует японка Наоми Осака, второй идет австралийка Эшли Барти, третье место занимает чешка Каролина Плишкова.