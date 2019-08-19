Анетт Контавейт вылетела из топ-20 рейтинга WTA

В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной 19 августа, Контавейт опустилась с 20-го на 21-е место. Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи потеряла шесть позиций, переместившись с 77-й на 83-ю строчку, пишет Rus.ERR.

Обновленный рейтинг был составлен с учетом результатов спортсменок на турнире в Цинциннати, где Анетт Контавейт дошла до третьего круга, а Кайа Канепи не смогла преодолеть квалификацию.