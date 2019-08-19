Пн, 19.08.2019
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  • В полиции обратили внимание на странную аномалию с номерными знаками у автомобилей определенной марки

В полиции обратили внимание на странную аномалию с номерными знаками у автомобилей определенной марки

Автомобиль без номерного знака.

ФОТО: Liiklusjärelevalvekeskus

В последнее время патрули Центра надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны все чаще стали сталкиваться с ситуациями, когда у автомобилей отсутствует передний регистрационный номер.

В полиции отмечают, что по странному стечению обстоятельств номерные знаки хуже всего держатся на передних бамперах стареньких автомобилей марки, название которой – состоящая из трех букв аббревиатура. Нередко бдительные водители успевали вовремя заметить отвалившийся знак, который они заботливо размещали в салоне под лобовым стеклом.

В Центре надзора за дорожным движением напомнили молодым водителям, у которых возникают проблемы с закреплением регистрационного номера должным образом, что управление транспортным средством с подобным «тюнингом» является проступком. Нарушителю грозит штраф до 800 евро.

Также в полиции призвали водителей фургонов и грузовиков не размещать на видном месте автомобиля таблички, которые внешне напоминают регистрационный номер, поскольку это запрещено.

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