В полиции обратили внимание на странную аномалию с номерными знаками у автомобилей определенной марки

В полиции отмечают, что по странному стечению обстоятельств номерные знаки хуже всего держатся на передних бамперах стареньких автомобилей марки, название которой – состоящая из трех букв аббревиатура. Нередко бдительные водители успевали вовремя заметить отвалившийся знак, который они заботливо размещали в салоне под лобовым стеклом.

В Центре надзора за дорожным движением напомнили молодым водителям, у которых возникают проблемы с закреплением регистрационного номера должным образом, что управление транспортным средством с подобным «тюнингом» является проступком. Нарушителю грозит штраф до 800 евро.