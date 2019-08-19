Клаван помог своему клубу одержать кубковую победу в меньшинстве

В третьем круге кубка Италии по футболу клуб Рагнара Клавана "Кальяри" встречался с "Кьево". Игравший дома "Кальяри" одержал непростую победу со счетом 2:1.
Команда с Сардинии начала встречу идеально: уже к 17-й минуте счет был 2:0 благодаря голам Жоао Педро и Марко Рога. Однако на 40-й минуте голкипер хозяев Рафаэль получил красную карточку.
В этой ситуации нападающий "Кьево" Мануэль Пучьярелли сократил отставание в счете. Однако на большее игроки "Кьево" оказались неспособны.
Рагнар Клаван, как обычно, отыграл матч на позиции центрального защитника и провел на поле все 90 минут.
В 1/16 "Кальяри" сыграет против "Сампдории", которая обыграла "Кротоне" 3:1.