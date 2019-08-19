Пн, 19.08.2019
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Клаван помог своему клубу одержать кубковую победу в меньшинстве

Ragnar Klavan

ФОТО: Alessandro Di Marco / AP

В третьем круге кубка Италии по футболу клуб Рагнара Клавана "Кальяри" встречался с "Кьево". Игравший дома "Кальяри" одержал непростую победу со счетом 2:1.

Команда с Сардинии начала встречу идеально: уже к 17-й минуте счет был 2:0 благодаря голам Жоао Педро и Марко Рога. Однако на 40-й минуте голкипер хозяев Рафаэль получил красную карточку.

В этой ситуации нападающий "Кьево" Мануэль Пучьярелли сократил отставание в счете. Однако на большее игроки "Кьево" оказались неспособны.

Рагнар Клаван, как обычно, отыграл матч на позиции центрального защитника и провел на поле все 90 минут.

В 1/16 "Кальяри" сыграет против "Сампдории", которая обыграла "Кротоне" 3:1.

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