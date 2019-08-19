За семь месяцев в водоемах Эстонии утонули почти 30 человек

По сравнению с тем же периодом прошлого года процент утонувших мужчин вырос с 88 до 92,6. Средний возраст утонувших 55 лет.

«В фокусе проводящейся в этом году Спасательным департаментом кампании по безопасности на воде именно пожилые люди, поскольку в этом году среди утонувших резко выросла доля именно пожилых людей. Видно, что эта проблема по-прежнему актуальна и требует внимания. Для нас ясно обрисовалась группа риска тех, кто чаще попадает в несчастья на воде – это пожилые люди, прежде всего мужчины», - сказал эксперт по водной безопасности спасательного департамента Микко Виркала.