Осторожно: лжемаклеры недвижимости коварно плетут свои сети!

На прошлой неделе журналист издания взял в порядке эксперимента первое попавшееся объявление о продаже недвижимости - квартиры в Таллинне на улице Саку.

Простая, но обязательная предварительная проверка показала, что называющая себя маклером Регина Савельева и ее супруг Сергей Савельев, ранее наказывавшийся в уголовном порядке, не внесены в регистр на сайте палаты маклеров. Тем не менее в интернет-среде они выступают посредниками в операциях с десятками квартир и земельных участков.

Консультация с несколькими бюро недвижимости принесла информацию о подходе Савельевых: они просто копируют уже опубликованные маклерскими бюро объявления о продаже, крадут фотографии и выставляют квартиры на продажу параллельно от своего имени. Когда находятся заинтересованные в покупке, Савельевы обращаются уже к собственникам квартиры.

Из чистого любопытства - насколько качественную услугу предлагают лжемаклеры - журналист Postimees лично осмотрел недвижимость на улице Саку, и поверьте, это совершенно убитая квартира, ремонт в которой последний раз делали, вероятно, еще в брежневские времена и примерно тогда же в последний раз делали и уборку.

Квартиру пришлось осматривать очень тихо, поскольку в одной из проходных комнат кто-то крепко спал: по словам, предполагаемого владельца квартиры - украинец, который съедет, как только потребуется. Кухонная раковина встретила потенциального покупателя вот так:

ФОТО: Айвар Пау

Сама Регина Савельева сказала, что регистр маклеров не принадлежит государству, а является частным предприятием.

"И я не вижу необходимости быть в списке данного регистра, поскольку за это нужно ежемесячно платить довольно большую сумму владельцу этого регистра. Всю информацию о моем предприятии вы можете найти в Коммерческом регистре, который принадлежит государству", - сказала она.

Но куда важнее этой захламленной квартиры те опасности, с которыми можно столкнуться при использовании услуг лже-маклеров.

"За деятельностью лжемаклеров нет никакого контроля, у них может не быть необходимых для проведения сделки познаний и умений; например, в случае, когда они копируют объявления владельцев или других маклеров, у покупателя нет гарантии, что он станет собственником выбранного объекта", - объяснила Postimees член правления Палаты маклеров недвижимости Маргит Сильд.

В регистре созданной в 2015 году палаты находятся маклеры, которые подтвердили, что соблюдают действующие в Эстонии правовые акты, а также этикет и стандарты профессионализма и обслуживания.

На данный момент в нем зарегистрировано 729 маклеров. Количество лжемаклеров Маргит Сильд назвать затруднилась, потому что их деятельность непрозрачна и зачастую они не платят налоги.

"Наша рекомендация - тщательно выбирать маклера, изучить его прошлое и прошлое его фирмы, погуглить информацию и при необходимости спросить совета в Эстонской палате маклеров в сфере недвижимости. Несомненно, следует быть осторожным, если маклер начнет просить какую-либо предоплату", - сказала Сильд.

"Люди часто бывают доверчивыми, и до нас доходили курьезные жалобы, например, в связи с тем, что маклер требовал арендную плату или плату за бронирование, которую не передавал владельцу, и человек оставался и без денег, и без выбранной недвижимости".

Так что, как говорится, семь раз отмерь, один отрежь: проверка маклера должна быть элементарным действием.

Это подтверждает и один из клиентов вышеупомянутого посредника Сергея Савельева, который планировал купить землю при его участии. Когда сделка не состоялась и клиент нашел другой путь покупки, следствием этого стали разбитые окна автомобиля.