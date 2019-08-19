Джастин Петроне: всех иностранцев нужно собрать вместе и отправить в концентрационный лагерь

Не совсем понятно, кто первым выступил с таким решением, но отправной точкой многие считают слова депутата Европарламента Яака Мадисона, произнесенные в августе 2019 года, - die endgültige Lösung ist erforderlich или окончательное решение – которые после были поддержаны. В своем антимиграционном выплеске Мадисон отметил эритрейцев, казахов и сирийцев, но в итоге власти Эстонии дошли до подозрений в отношении всех иностранцев и всех их отправили в лагерь.

Их брали среди ночи и перевозили в багажных отделениях автобусов Cargobus. Отдельно об этом не сообщалось. Брали всех – будь-то американцы, чилийцы или китайцы. Всех будили стуком в дверь и всем говорили, что одни должны взять с собой лишь некоторые личные вещи.

Переводчик из Миннесоты Адам Ц., решил взять с собой несколько книг на эстонском языке, чтобы их перевести. Комик Свефарт Дж. спрятал свои новые шутки в книгу. Шоумен из Австралии Льюис З. спрятал свои шутки в трусы. Члены таллиннского баскетбольного клуба «Калев» решили взять с собой баскетбольный мяч. Один местный сорвиголова, который скрывался под именем Велло (к нему вообще относились хуже, чем ко всем другим задержанным) умудрился, обманув тех, кто его вывозил, уболтать разрешить ему взять с собой несколько ящиков литературной классики.

Это легло в основу библиотеки в первом кафе, которое иностранцы открыли в новом прибрежном лагере – это был маленький приятный погребок, который хозяева назвали Cafe Final Solution или Кафе последнего решения.

Все заключенные получили номера, сине-черно-белую одежду и новые планшетные компьютеры. Всем дали свободный, без ограничений доступ к интернету. В лагере были бесплатные WiFi и SmartPOST. Лагерь окружал березовый забор, который тщательно охраняли. Многие попадали внутрь, но не многие вышли наружу.

За работу, которую для них предусмотрело государство, – прием картофеля, очистка и приготовление невероятного количества лисичек, изготовление березовых веников, которые после продавали на автобусных вокзалах – взялись с воодушевлением. Проблема была только в том, что живущие в Эстонии иностранцы не были опытными селянами или мастерами эстонского рукоделия. У них были другие ценные знания. Сразу много. Новые власти сообразили, что все лучшие повара в действительности являются иммигрантами. Наряду с Кафе последнего решения довольно быстро появились шведские и итальянские рестораны и бистро. Лучшие азиатские кушанья можно было найти на бедной улочке лагеря для иностранцев. После тяжелых, наполненных приготовлением грибов дня, люди, с литературными пристрастиями, собирались в кафе и начинали писать. Даже правительство постепенно начало заказывать переводы для работ этой бандитской группировки из числа иностранцев. В лагере больше нечего было дело: каждый вечер можно было играть или смотреть баскетбол. Чилийский бариста Диего А. с радостью готовил всем капучино.

Популярность и успех лагеря в итоге его и уничтожили. По всей Эстонии начали распространяться слухи о замечательных вечерах в Кафе последнего решения, о его чудесной кухне, бесконечных наслаждениях. Вайко Эплика уговорили дать заключенным специальный бесплатный концерт. После этого и другие музыканты захотели выступить там. Вместо того чтобы положить чему-то конец, чтобы решить что-то до конца, политическим силами пришлось начать заниматься стоявшими в длинных очередях эстонцами, которые умоляли, чтобы их отправили в лагерь. Это и привело к концу лагеря. Шлагбаумы из березы снесли и иностранцев отправили обратно в свою унылую жизнь, где они, может быть, вырастят своих эстонских детей и попытаются, если получится, заработать на пропитание.

Все кончилось.

Но у меня до сих пор хранится деревянная вывеска Кафе последнего решения. Я забрал ее сразу после освобождения из лагеря и повесил на стенке в спальне. Иногда я поднимаю за нее тост стаканчиком березового сока и смахиваю слезу.