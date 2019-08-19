Кличко признался, что ему нравится его высказывание о завтрашнем дне

«Я одно могу сказать — не каждый может посмотреть в завтрашний день. Я могу. Мне очень нравится эта фраза: "Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день". У всех большая улыбка. Я могу посмотреть в завтрашний день и делаю всt возможное, чтобы туда заглянуть», — сказал Виталий Кличко в эфире программы «Рандеву с Яниной Соколовой».