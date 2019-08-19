Сергей Семак. ФОТО: Mikhail Aleksandrov / Mikhail Aleksandrov/TASS

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров простил главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку оскорбления в адрес арбитра Алексея Матюнина после домашнего матча шестого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» (0:0).

После матча Семак оттолкнул своего ассистента Вильяма де Оливейру от судей, крикнув: «Не надо с этими козлами разговаривать», напоминает NEWSru.

В «Зените» были недовольны несколькими решениями судейской бригады во главе с московским арбитром Матюниным, хотя почти всю встречу провели в большинстве.

«Мы с ним разговаривали. Семак лично извинился перед Матюниным, а также попросил прощения публично. Человек осознал свое неправильное поведение. То, что он извинился, нас абсолютно устраивает», - сказал Егоров в эфире «Матч ТВ».

Свои извинения перед судьями Семак также опубликовал в Instagram.