"Экстренный кризис безопасности": власти Барселоны обратились к туристам с важным предупреждением

В мэрии Барселоны объявили об экстренном кризисе безопасности на фоне резкого роста преступности. Согласно официальной статистике, в популярном у туристов испанском городе с января по июнь 2019 года было зарегистрировано более 115 тысяч преступлений. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Turizm.

Полицейские сводки включают в себя множественные кражи в метро, нападения сексуального характера, разборки между местными бандами. Кроме того, в июле в Барселоне наблюдается всплеск тяжких преступлений — пять убийств за месяц. Инциденты происходили в таких районах, как Побленоу, на улице Памплона и в оживленном районе Сьютат Велья.

Заместитель мэра города Альберт Батлле заявил, что власти принимают меры по борьбе с преступностью. Чиновник призвал граждан сохранять спокойствие и настоял на том, чтобы власти наняли больше полицейских для борьбы с криминалом. Правда пока в городе наблюдается сокращение числа полицейских. Тем не менее, Баттле заявил, что Барселона по-прежнему является безопасным городом по сравнению с Парижем, Лондоном или Римом.

Ранее полиция Барселоны предупредила туристов, посещающих главную городскую достопримечательность Собор Саграда Фамилия, что их безопасность не гарантирована. В знаковом месте даже велась раздача листовок с предупреждением и советами о том, как не стать жертвами преступников. Туристов просили быть осторожными со своими вещами и обязательно удостоверяться в том, что они закрыли на ключ свое жилье.