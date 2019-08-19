Недоверие Ратасу со стороны Партии реформ будет выражено при первой же возможности

Чтобы созвать чрезвычайное заседание, есть несколько возможностей. Заседание созывает председатель Рийгикогу, и для этого соответствующее предложение должны вынести президент, правительство или одна пятая часть из 101 депутата Рийгикогу.

В соответствии с законом о распорядке работы парламента, для инициирования вотума недоверия необходимы подписи пятой части состава Рийгикогу. Поскольку фракция Партии реформ насчитывает 34 депутата, последнее не должно быть проблемой для оппозиции.

Инициаторы вотума должны назначить время и установить порядок процедуры, а также представить обоснование недоверия.

По закону, заявление о выражении недоверия правительству, премьеру или министру принимается в повестку дня самое ранее через день после подачи заявления, если правительство не требует более срочного решения.

Недоверие считается выраженным, если его поддерживает большинство состава Рийгикогу, то есть 51 депутат.

Ратас встретится с Кальюлайд

Партия реформ решила выразить недоверие премьер-министру Юри Ратасу в связи с незаконной попыткой сместить с должности главу полиции Эльмара Вахера. Эту тему, а также политическую обстановку в целом Ратас обсудит сегодня вечером с президентом Керсти Кальюлайд.

"В Эстонии нет действенного правительства, и ответственность за это несет премьер-министр. Правительственные министры превышают лимиты власти, не чтут законы и правила, по сути плюют на правовое государство, а премьер-министр смотрит на это и говорит, что все хорошо. Премьер отвечает как за эту, так и за прошлые неурядицы, и поэтому мы решили выразить недоверие премьер-министру Юри Ратасу", - сказала Каллас на прошлой неделе.

Вотумом недоверия пригрозила и Социал-демократическая партия, но она планирует сделать это в отношении Мартина и Марта Хельме. Соцдемы ждут от Юри Ратаса, что он освободит от занимаемых ими должностей министра финансов Мартина Хельме и главу МВД Марта Хельме. В противном случае обоих Хельме ждет выражение недоверия в парламенте, сообщили на минувшей неделе соцдемы.

«Четверг был одним из самых мрачных дней в политике Эстонии. Мы были свидетелями событий, которые поставили под угрозу функционирование правового государства и демократическое устройство государства. Жители Эстонии не заслужили ни такого правительства, ни тем более министров Мартина и Марта Хельме. Минимум из того, что сейчас руководитель правительства Юри Ратас может сделать, - это отправиться к президенту с заявлением об освобождении обоих Хельме от должности», - заявил лидер соцдемов Индрек Саар.