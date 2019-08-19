Марка Hyundai устроит во Франкфурте три премьеры

На сцене появится новый концептуальный прототип, показывающий дизайн электромобилей будущего и рассказывающий, как Hyundai переосмысливает мобильность. Концепт отражает философию Style Set Free («Раскрепощение стиля»), с которой корейцы начали знакомить публику в январе на выставке CES в Лас-Вегасе, а продолжили весной на Миланской неделе дизайна.

Не исключено, Hyundai выкатит прототип того самого электромобиля, с которого начнется внедрение новой платформы E-GMP. Но куда вероятнее, что это будет фантазийный проект беспилотника с роскошным интерьером вроде гостиной на колесах, примеры: Renault EZ-Ultimo, Toyota Fine-Comfort Ride, Mercedes-Benz Vision Tokyo, Icona Nucleus. Недавно в компанию пришел стилист Саймон Лосби, утверждающий, что автономные машины его по-настоящему волнуют.