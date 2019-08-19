Министр сельской жизни озабочен: из-за топлива с биодобавками встанут автобусы

На прошлой неделе министр сельской жизни Март Ярвик сообщил на пресс-конференции правительства, что в сельском хозяйстве возникла новая проблема, так как новые комбайны останавливаются в поле из-за биодобавок в дизельном топливе, добавив, что эту тему следует как можно быстрее обсудить с Министерством экономики и Министерством окружающей среды.

Ярвик уточнил, что его побудило поднять эту тему официальное обращение Союза фермеров Тартумаа, а кроме того, он получил десяток телефонных звонков о дизельном топливе с биодобавками.

"Это только начало проблемы, а когда станет прохладнее, биодобавка начнет забивать фильтры, и тогда возникнет опасность для общественного транспорта и всех транспортных средств с дизельным мотором", – сказал Ярвик, который является магистром технических наук, когда-то руководил ремонтной мастерской и работал водителем автобуса.