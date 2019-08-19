Министр сельской жизни озабочен: из-за топлива с биодобавками встанут автобусы

Использование дизельного топлива с биодобавками в Эстонии с наступлением холодов может вызвать более серьезные проблемы, чем засорение топливных фильтров комбайнов, хотя продавцы топлива считают, что для волнений нет причин, пишет Rus.ERR.
На прошлой неделе министр сельской жизни Март Ярвик сообщил на пресс-конференции правительства, что в сельском хозяйстве возникла новая проблема, так как новые комбайны останавливаются в поле из-за биодобавок в дизельном топливе, добавив, что эту тему следует как можно быстрее обсудить с Министерством экономики и Министерством окружающей среды.
Ярвик уточнил, что его побудило поднять эту тему официальное обращение Союза фермеров Тартумаа, а кроме того, он получил десяток телефонных звонков о дизельном топливе с биодобавками.
"Это только начало проблемы, а когда станет прохладнее, биодобавка начнет забивать фильтры, и тогда возникнет опасность для общественного транспорта и всех транспортных средств с дизельным мотором", – сказал Ярвик, который является магистром технических наук, когда-то руководил ремонтной мастерской и работал водителем автобуса.
Генеральный директор Circle K Eesti Кай Реало сказала, что страх перед новым топливом подпитывается бизнес-интересами и опасениями многих предпринимателей по поводу потери высокой прибыльности их бизнеса.