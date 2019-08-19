«Манчестер Юнайтед» готов пойти на крайние меры, чтобы избавиться от своего защитника

У Рохо с «Манчестер Юнайтед» действующий контракт еще на два года, по которому он зарабатывает £130 тысяч в неделю (142 тысячи евро). Руководство английского клуба, которое летом так и не нашло покупателя на аргентинца, рассчитывает заключить с игроком соглашение, чтобы выплатить ему большую часть суммы по контракту. Сам защитник рассчитывает переехать в Испанию или Италию, где несколько команд хотели бы взять его в аренду. В сезоне-2018/19 Маркос принял участие всего лишь в пяти матчах английской Премьер-лиги. Еще одну встречу защитник провел в Лиге чемпионов.