Во вторник МуПо будет охотиться за любителями парковаться на газонах

«В связи с проведением семейного дня в честь Дня восстановления независимости у телебашни и концерта Андреа Бочелли на Певческом поле в интересах гостей было решено выпустить на линии дополнительные автобусы и уплотнить график движения трамваев. Едущим издалека имеет смысл оставить автомобили на въезде в город, чтобы не попасть в пробки, - сообщил глава МуПо Айвар Тоомпере. – Завтра мы со всей строгостью будем относиться к неправильной парковке на газоне. После дождей почва размокла, а зеленые насаждения не должны страдать от лени или нахальства людей».

В МуПо напомнили, что неподалеку от ворот Певческого поля, расположенных со стороны Ласнамяэ, были созданы просторные парковочные площадки, вмещающие большое количество машин. «Завтра нарушителям правил парковки не будет оправдания. Со своей стороны мы надеемся на понимание людей. Выходите из дома пораньше, насладитесь теплым летним днем. Не портите себе настроение обнаруженным под дворником штрафом за неправильную парковку», - сказал Тоомпере.