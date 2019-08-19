Картина дня: грядущий вотум недоверия Ратасу, лжемаклеры и скандал с призывником в Силах обороны

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.
Президент Кальюлайд: Мартину Хельме не место в правительстве
На сегодняшней встрече с премьер-министром Юри Ратасом президент Керсти Кальюлайд заявила, что Мартин Хельме (EKRE) не должен сидеть в кресле министра. Читать далее...
В результате ДТП в Мустамяэ в больницу доставлен мотоциклист
Сегодня вечером в Мустамяэ, в результате ДТП пострадал мотоциклист. Читать далее...
Эстонский призывник прострелил себе ногу и обвиняет Силы обороны в плохом обращении
Призывник Вируского пехотного батальона — 19-летний Девид Мадьяр созвал сегодня пресс-конференцию, так как считает, что Силы обороны Эстонии плохо с ним обошлись, и он не может продолжать службу в армии из-за пулевого ранения. Командир батальона Тарво Луга опровергает слова молодого человека. Читать далее...
После Брекзита гражданам ЕС будет ограничен свободный въезд в Великобританию
Лондон сегодня сообщил, что сразу после Брекзита, 31 октября, свободный въезд в Великобританию гражданам Европейского союза будет ограничен. Читать далее...
Журнал "Яна" с сентября больше не будет выходить в бумажной версии
В конце августа выйдет последний, сентябрьский номер журнала "Яна", главным редактором которого является Дарья Саар. Читать далее...
Почти 900 человек в Эстонии должны доплатить подоходный налог на сумму около 100 тысяч евро
Срок доплаты подоходного налога в этом году истек 1 июля, однако не доплатили подоходный налог с физического лица еще 895 человек, общая сумма ожидаемой доплаты составляет 95 913 евро. Читать далее...
Внедорожник с эстонскими номерами на огромной скорости совершил аварию в Хельсинки
В Хельсинки превысивший скорость автомобилист столкнулся с двумя столбами ограждения, после чего сбежал с места аварии. Читать далее...
Эстонских вкладчиков могут вынудить платить за свои сбережения в банках
Банки Северных стран обсуждают возможность ввести отрицательную процентную ставку для клиентских вкладов. Читать далее...
Обанкротившееся производство задолжало украинцам
В процессе банкротства предприятия по производству модульных зданий остались внакладе гастарбайтеры с Украины. Они уже разъехались по своим домам, не представляя, как и что будет с их командировочными. Читать далее...
Джастин Петроне: всех иностранцев нужно собрать вместе и отправить в концентрационный лагерь
Когда определенные темные силы утвердили свою власть в Эстонии, они предложили решение самой злободневной проблемы, с которой столкнулось государство: всех иностранцев нужно собрать вместе и поместить в единственный законный концентрационный лагерь на берегу Балтийского моря, где они будут работать на благо государства. Они назвали это окончательным решением, пишет в Postimees писатель Джастин Петроне.
Осторожно: лжемаклеры недвижимости коварно плетут свои сети!
Лже-маклеры с эстонского рынка недвижимости никуда не делись: они проворачивают свои мутные дела, посредничают при продаже квартир, находящихся в ужасном состоянии, и обдирают как клиентов, так и государство. Читать далее...
Не открывайте ссылку! Мошенники разослали SMS от имени COOP
Неизвестные лица разослали от имени COOP SMS, где предлагается пройти по ссылке, при нажатии на которую люди должны будут заплатить. Читать далее...
Министр сельской жизни озабочен: из-за топлива с биодобавками встанут автобусы
Использование дизельного топлива с биодобавками в Эстонии с наступлением холодов может вызвать более серьезные проблемы, чем засорение топливных фильтров комбайнов, хотя продавцы топлива считают, что для волнений нет причин. Читать далее...
Недоверие Ратасу со стороны Партии реформ будет выражено при первой же возможности
Экстренного заседания Рийгикогу для выражения недоверия премьер-министру Юри Ратасу, по данным Postimees, стоит ожидать, скорее всего, во второй половине этой недели или на следующей. Читать далее...
Яанус Пийрсалу: удивительная посадка таллиннского самолета на Неву
Все мировые СМИ активно обсуждали удивительное приземление самолета Airbus почти с 230 пассажирами на борту на кукурузное поле в Подмосковье. Журналисты сразу же вспомнили о героическом поступке американских пилотов, которые десять лет назад смогли посадить пассажирский самолет с 155 людьми на борту на нью-йоркскую реку Гудзон. Но за 46 лет до американского инцидента в похожей ситуации оказался вылетевший из Таллинна самолет. Читать далее...
Программа: как Таллинн будет праздновать День восстановления независимости
В День восстановления независимости, 20 августа, по всему городу пройдут мероприятия: можно будет посетить башню Длинный Герман, поучаствовать в празднике для всей семьи у телебашни, послушать концерт на горке Харью и многое другое. Читать далее...
Будьте осторожны! В озере Харку обнаружены потенциально опасные водоросли
Пробы Департамента здоровья подтвердили, что в озере Харку цветут сине-зеленые водоросли. Читать далее...
Финны скупают в Эстонии по дигирецептам тысячи наименований лекарств
По состоянию на конец июля финны 3646 раз купили в Эстонии лекарства по выданным в Финляндии дигирецептам, сказал BNS представитель финского Департамента социального страхования Kela. Читать далее...
Станции замера радиации отключились после взрыва в Северодвинске. Одна - под Москвой
Две станции мониторинга радиации, расположенные в Дубне и Кирове, перестали передавать данные через два дня после взрыва в ядерном центре под Северодвинском. На это обратил внимание исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо. Читать далее...
Министр Кинго назначила в совет KredEx своего человека
Министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго назначила в пятницу своего советника Хеле Карилайд членом совета фонда KredEx. Читать далее...
В полиции обратили внимание на странную аномалию с номерными знаками у автомобилей определенной марки
В последнее время патрули Центра надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны все чаще стали сталкиваться с ситуациями, когда у автомобилей отсутствует передний регистрационный номер. Читать далее...
Суд обязал Novatours уплатить бывшему руководителю гигантскую сумму
Харьюский уездный суд удовлетворил иск бывшего руководителя эстонского отделения Novatours Андреэ Уустала против туроператора по поводу недополученной зарплаты, отпускных и пени и присудил выплатить в его пользу свыше 183 000 евро. Читать далее...
Социал-демократы поддержат реформистов
Социал-демократы поддержат инициативу Партии реформ вынести вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу. Вместе с тем, они не исключают и возможности выразить недоверие министру внутренних дел Марту Хельме и министру финансов Мартину Хельме. Читать далее...