Картина дня: грядущий вотум недоверия Ратасу, лжемаклеры и скандал с призывником в Силах обороны

Президент Кальюлайд: Мартину Хельме не место в правительстве

На сегодняшней встрече с премьер-министром Юри Ратасом президент Керсти Кальюлайд заявила, что Мартин Хельме (EKRE) не должен сидеть в кресле министра. Читать далее...

В результате ДТП в Мустамяэ в больницу доставлен мотоциклист

Сегодня вечером в Мустамяэ, в результате ДТП пострадал мотоциклист. Читать далее...

Эстонский призывник прострелил себе ногу и обвиняет Силы обороны в плохом обращении

Призывник Вируского пехотного батальона — 19-летний Девид Мадьяр созвал сегодня пресс-конференцию, так как считает, что Силы обороны Эстонии плохо с ним обошлись, и он не может продолжать службу в армии из-за пулевого ранения. Командир батальона Тарво Луга опровергает слова молодого человека. Читать далее...

После Брекзита гражданам ЕС будет ограничен свободный въезд в Великобританию

Лондон сегодня сообщил, что сразу после Брекзита, 31 октября, свободный въезд в Великобританию гражданам Европейского союза будет ограничен. Читать далее...

Журнал "Яна" с сентября больше не будет выходить в бумажной версии

В конце августа выйдет последний, сентябрьский номер журнала "Яна", главным редактором которого является Дарья Саар. Читать далее...

Почти 900 человек в Эстонии должны доплатить подоходный налог на сумму около 100 тысяч евро

Срок доплаты подоходного налога в этом году истек 1 июля, однако не доплатили подоходный налог с физического лица еще 895 человек, общая сумма ожидаемой доплаты составляет 95 913 евро. Читать далее...

Внедорожник с эстонскими номерами на огромной скорости совершил аварию в Хельсинки

В Хельсинки превысивший скорость автомобилист столкнулся с двумя столбами ограждения, после чего сбежал с места аварии. Читать далее...

Эстонских вкладчиков могут вынудить платить за свои сбережения в банках

Банки Северных стран обсуждают возможность ввести отрицательную процентную ставку для клиентских вкладов. Читать далее...

Обанкротившееся производство задолжало украинцам

В процессе банкротства предприятия по производству модульных зданий остались внакладе гастарбайтеры с Украины. Они уже разъехались по своим домам, не представляя, как и что будет с их командировочными. Читать далее...

Джастин Петроне: всех иностранцев нужно собрать вместе и отправить в концентрационный лагерь

Когда определенные темные силы утвердили свою власть в Эстонии, они предложили решение самой злободневной проблемы, с которой столкнулось государство: всех иностранцев нужно собрать вместе и поместить в единственный законный концентрационный лагерь на берегу Балтийского моря, где они будут работать на благо государства. Они назвали это окончательным решением, пишет в Postimees писатель Джастин Петроне.

Осторожно: лжемаклеры недвижимости коварно плетут свои сети!

Лже-маклеры с эстонского рынка недвижимости никуда не делись: они проворачивают свои мутные дела, посредничают при продаже квартир, находящихся в ужасном состоянии, и обдирают как клиентов, так и государство. Читать далее...