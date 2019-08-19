Картина дня: грядущий вотум недоверия Ратасу, лжемаклеры и удивительная посадка таллиннского самолета

Обанкротившееся производство задолжало украинцам

В процессе банкротства предприятия по производству модульных зданий остались внакладе гастарбайтеры с Украины. Они уже разъехались по своим домам, не представляя, как и что будет с их командировочными. Читать далее...

Джастин Петроне: всех иностранцев нужно собрать вместе и отправить в концентрационный лагерь

Когда определенные темные силы утвердили свою власть в Эстонии, они предложили решение самой злободневной проблемы, с которой столкнулось государство: всех иностранцев нужно собрать вместе и поместить в единственный законный концентрационный лагерь на берегу Балтийского моря, где они будут работать на благо государства. Они назвали это окончательным решением, пишет в Postimees писатель Джастин Петроне.

Осторожно: лжемаклеры недвижимости коварно плетут свои сети!

Лже-маклеры с эстонского рынка недвижимости никуда не делись: они проворачивают свои мутные дела, посредничают при продаже квартир, находящихся в ужасном состоянии, и обдирают как клиентов, так и государство. Читать далее...

Не открывайте ссылку! Мошенники разослали SMS от имени COOP

Неизвестные лица разослали от имени COOP SMS, где предлагается пройти по ссылке, при нажатии на которую люди должны будут заплатить. Читать далее...

Министр сельской жизни озабочен: из-за топлива с биодобавками встанут автобусы

Использование дизельного топлива с биодобавками в Эстонии с наступлением холодов может вызвать более серьезные проблемы, чем засорение топливных фильтров комбайнов, хотя продавцы топлива считают, что для волнений нет причин. Читать далее...

Недоверие Ратасу со стороны Партии реформ будет выражено при первой же возможности

Экстренного заседания Рийгикогу для выражения недоверия премьер-министру Юри Ратасу, по данным Postimees, стоит ожидать, скорее всего, во второй половине этой недели или на следующей. Читать далее...

Яанус Пийрсалу: удивительная посадка таллиннского самолета на Неву

Все мировые СМИ активно обсуждали удивительное приземление самолета Airbus почти с 230 пассажирами на борту на кукурузное поле в Подмосковье. Журналисты сразу же вспомнили о героическом поступке американских пилотов, которые десять лет назад смогли посадить пассажирский самолет с 155 людьми на борту на нью-йоркскую реку Гудзон. Но за 46 лет до американского инцидента в похожей ситуации оказался вылетевший из Таллинна самолет. Читать далее...

Программа: как Таллинн будет праздновать День восстановления независимости

В День восстановления независимости, 20 августа, по всему городу пройдут мероприятия: можно будет посетить башню Длинный Герман, поучаствовать в празднике для всей семьи у телебашни, послушать концерт на горке Харью и многое другое. Читать далее...

Будьте осторожны! В озере Харку обнаружены потенциально опасные водоросли

Пробы Департамента здоровья подтвердили, что в озере Харку цветут сине-зеленые водоросли. Читать далее...

Финны скупают в Эстонии по дигирецептам тысячи наименований лекарств