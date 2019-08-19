Социал-демократы делают ставку на Хельме

«В случае Марта и Мартина Хельме очень вероятно, что какой-нибудь депутат Центристской партии или «Отечества» поступит по совести и поддержит вотум недоверия», – заявил генеральный секретарь социал-демократов Раннар Васильев. По его словам, для нынешнего правительства это означает погребальный колокольный звон, поэтому социал-демократы предпочли бы вотум недоверия обоим Хельме.

По словам Васильева, социал-демократы с самого начала формирования этого правительства были настроены критически. «К сожалению, видно, что чаша терпения премьер-министра наполняется последними каплями, которые семья Хельме регулярно добавляет, а чаша никак не переполняется».

Соцдемы отреагировали первыми

На следующий день после попытки Марта и Мартина Хельме освободить гендиректора Департамент полиции и погранохраны Эльмара Вахера от должности, социал-демократы первыми выступили с требованием освободить от должностей самих Хельме. Партия дала премьер-министру Юри Ратасу время решить этот вопрос до 21 августа.

«Меньшее, что может сделать Юри Ратас сейчас — это пойти к президенту с заявлением об отставке», – сказал в пятницу председатель партии Индрек Саар. В тот же вечер Ратас объявил, что сотрудничество с Мартом и Мартином Хельме продолжается. После чего Партия реформ в субботу, 17 августа объявила о созыве экстренного заседания Рийгикогу для вынесения вотума недоверия Юри Ратасу.

По данным Postimees, этого заседания стоит ожидать, скорее всего, во второй половине этой недели или на следующей.

Чтобы созвать чрезвычайное заседание, есть несколько возможностей. Заседание созывает председатель Рийгикогу, и для этого соответствующее предложение должны вынести президент, правительство или одна пятая часть из 101 депутата Рийгикогу.

В соответствии с законом о распорядке работы парламента, для инициирования вотума недоверия необходимы подписи пятой части состава Рийгикогу. Поскольку фракция Партии реформ насчитывает 34 депутата, последнее не должно быть проблемой для оппозиции.

Инициаторы вотума должны назначить время и установить порядок процедуры, а также представить обоснование недоверия.