Прямая трансляция: в Эстонии вновь прозвучат "Голоса России"

В 16:00 в Кясму сойдутся в дискуссии один из самых известных российских писателей-фантастов Дмитрий Глуховский (трилогия «Метро 2033-2035», «Будущее», «Текст» и т.д.) и гражданский активист Петр Верзилов (группы «Война и Pussy Riot, интернет-СМИ «Медиазона»). Модератором станет музыкальный критик и общественный деятель Артемий Троицкий. За обсуждением можно будет следить на нашем портале.

Дмитрий Глуховский - один из самых известных российских писателей современности. Его постапокалиптический роман «Метро 2033» был переведен на сорок языков, по мотивам этого произведения была сделана популярная видеоигра. Дмитрий Глуховский изучал журналистику и международные отношения, работал на радио и на телевидении, был колумнистом и военным корреспондентом.

Петр Верзилов - художник и активист, который наиболее известен как член протестной панк-группы Pussy Riot и арт-группы «Война». Вместе с участницами Pussy Riot - Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной - он входит в число основателей независимого портала «Медиазона». Издание посвящено российской правовой системе, в том числе правам заключенных. Петр Верзилов имеет двойное гражданство - России и Канады.