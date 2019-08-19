Промоутерский бизнес Хелен Силдна утопает в долгах, виной тому - музыкальный фестиваль в Нарве

Паевое товарищество Хелен Силдна Shiftworks OÜ, занимающееся организацией музыкальных мероприятий, в прошлом году понесло убытки более чем на 20 000 евро. В минусе, пусть и в меньшем, фирма была также два года назад, пишет Postimees.
Оборот компании, напротив, в последние три года только рос и в минувшем году достигал почти 700 000 евро. Самый большой доход принесло проведение международного музыкального фестиваля Tallinn Music Week, которому в прошлом году исполнилось десять лет.
Также Силдна осенью 2018 года начала проводить мероприятие под названием Station Narva. Из отчетов выясняется, что именно расходы на проведение нарвского фестиваля ввергли Shiftworks OÜ в убытки.
Фирма также проводила праздники по случаю открытия нового здания Эстонской художественной академии и Музея оккупации. Кроме того компания оказывала услуги Министерству образования и науки и Эстонскому центру по работе с молодежью.
Shiftwork в прошлом году собрал почти 400 000 евро в виде пожертвований.
В компании Силдна работало 6 человек, которые в среднем получали в месяц 1850 евро брутто-зарплаты.
Прошлым летом Postimees писал, что фирма Силдна испытывает трудности со своевременной оплатой счетов, причем по словам нескольких лиц, сотрудничавших с фестивалем Tallinn Music Week, эта проблема длится годами.
Силдна ответила ожидающим денег партнерам, что понимает их негодование, и пообещала рано или поздно погасить все задолженности. По состоянию на сегодняшний день у Shiftworks их две, обе перед компанией Event Center OÜ - одна на сумму в 3200 евро, другая - на 640 евро.