Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева заявила, что ее пытались убить

Свидетельница по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова, пострадавшая во время падения с балкона в Чехии, предположила, что ее пытались убить. Девушка написала соответствующее заявление в Следственный комитет России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По словам девушки, незадолго до падения ее новые знакомые обсуждали дело Кокорина и Мамаева, защищая при этом потерпевшего чиновника Дениса Пака, передает NEWSru.
Инцидент произошел 10 мая в отеле курортного города Шпиндлерув-Млин на северо-востоке Чехии. Бобкова, проживавшая в номере на четвертом этаже, вышла на балкон, а позднее ее нашли на земле с многочисленными травмами. Никаких следов насильственных действий в отношении пострадавшей полиция тогда не обнаружила.
«Первоначально сообщалось, что Екатерина, перебрав спиртного, оступилась, танцуя на балконе во время вечеринки и упала с высоты четвертого этажа. После того, как девушка пришла в себя, она просит проверить информацию, не могли ли ее сбросить с балкона намеренно, предварительно ударив чем-то тяжелым по голове», - отмечает источник.
В разговоре с журналистами Бобкова рассказала, что в тот злополучный вечер ее подруга Татьяна всеми способами заводила разговор о футболистах Кокорине и Мамаеве. Екатерина пыталась закрыть тему, но после выпитого бокала вина лишилась памяти.
Бобкова считалась одной из главных свидетельниц по делу о двух драках в центре Москвы с участием Кокорина и Мамаева, поскольку была в компании спортсменов в то утро, когда произошли конфликты. Ссылаясь на заключение российских врачей, девушка также предположила, что ее сначала оглушили ударом по голове, после чего выбросили с балкона.