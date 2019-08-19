Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева заявила, что ее пытались убить

По словам девушки, незадолго до падения ее новые знакомые обсуждали дело Кокорина и Мамаева, защищая при этом потерпевшего чиновника Дениса Пака, передает NEWSru.

Инцидент произошел 10 мая в отеле курортного города Шпиндлерув-Млин на северо-востоке Чехии. Бобкова, проживавшая в номере на четвертом этаже, вышла на балкон, а позднее ее нашли на земле с многочисленными травмами. Никаких следов насильственных действий в отношении пострадавшей полиция тогда не обнаружила.

«Первоначально сообщалось, что Екатерина, перебрав спиртного, оступилась, танцуя на балконе во время вечеринки и упала с высоты четвертого этажа. После того, как девушка пришла в себя, она просит проверить информацию, не могли ли ее сбросить с балкона намеренно, предварительно ударив чем-то тяжелым по голове», - отмечает источник.

В разговоре с журналистами Бобкова рассказала, что в тот злополучный вечер ее подруга Татьяна всеми способами заводила разговор о футболистах Кокорине и Мамаеве. Екатерина пыталась закрыть тему, но после выпитого бокала вина лишилась памяти.